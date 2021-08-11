Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности?

- Сегодня мы отовсюду слышим о цифровой трансформации, новой технологической революции и надвигающихся изменениях. На практике видим, как благодаря созданию высокотехнологичных производств и современных рабочих мест в регионе меняется и сфера профессиональной деятельности рабочих, техников и технологов. В связи с этим все чаще появляется вопрос: «Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности, выпускать в профессиональный мир готовых к актуальной жизненной модели, мотивированных специалистов?»

Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности?

Тульский колледж строительства и отраслевых технологий – это инновационное образовательное учреждение, стратегия которого направлена на подготовку востребованных на рынке труда рабочих кадров и специалистов среднего звена для отраслей экономики региона.

Основными направлениями подготовки кадров в колледже являются технологии строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сварочного производства, легкой промышленности; парикмахерское искусство, гостиничный сервис и туризм. Колледж – признанный лидер в региональном профессиональном образовании, участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», многократный лауреат конкурса «100 лучших ссузов России», участник Книги рекордов России за участие в патриотическом проекте «Звезда Победы», победитель региональной премии «Тульский бренд – 2020».

Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности?

В условиях реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» колледж является региональным координационным центром развития движения WorldSkills Russia в Тульской области. В структуре колледжа функционируют пять специализированных центров компетенций, оснащенные современным производственным оборудованием. Ежегодно на учебно-производственной базе колледжа проводятся региональные чемпионаты профессионального мастерства. По итогам этих соревнований студенты колледжа имеют 20 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

С 2017 года колледж реализует федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по новым и перспективным профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, ТОП-50.

С 2018 года выпускники колледжа при прохождении государственной итоговой аттестации сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс и получают доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты независимой оценки уровня профессиональной подготовки молодого специалиста.

Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности?

В 2019 году на Российском инвестиционном форуме проект «Растим профессионалов от участия в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» к наставничеству», разработанный педагогическими работниками колледжа, признан победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации «Развитие человеческого капитала». В августе 2019 года, в Казани, на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition мастер производственного обучения колледжа – член Национальной сборной WorldSkills Russia показал высокие результаты, стал победителем в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», награжден золотой медалью.

В современных условиях ключевой задачей подготовки кадров является подготовка специалистов, владеющих цифровыми компетенциями, знающих сквозные (цифровые) технологии, умеющих применять в практической деятельности различные цифровые инструменты.

В 2021-2022 учебном году в колледже открывается новое направление подготовки специалистов. Студенты будут осваивать новую образовательную программу по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». По окончании обучения выпускникам будет присвоена квалификация специалиста по защите информации.

Можно назвать многие аспекты образовательной деятельности и долго перечислять достижения колледжа, их предостаточно. Но всегда остается в приоритете высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, грамотное построение учебного процесса, современное оснащение учебных производственных площадок и аудиторий, инновационные программы обучения, квалифицированный коллектив педагогов, интересная и насыщенная событиями студенческая жизнь. И все это есть в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.