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Здоровье11 августа 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 11 августа 2021 года: заразились еще 129 человек

Также сообщается о 8 летальных случаях за минувшие сутки
Елена Иргиз
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Общая статистика с начала пандемии насчитывает 48 873 случая заболевания и 41 788 выздоровевших пациентов

Общая статистика с начала пандемии насчитывает 48 873 случая заболевания и 41 788 выздоровевших пациентов

Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики за последние сутки в Тульской области коронавирусом заразились еще 129 человек. Количество заболевших постепенно снижается в последнее время при возрастающем количестве выздоровевших. Победивших COVID-19 за последние сутки - 69 человек.

К сожалению, смертность сохраняется на высоком уровне уже несколько месяцев - за минувшие сутки от осложнений, вызванных заболеванием, умерли еще 8 человек. В общей сложности от вируса скончались 2 535 пациентов из разных городов и поселков региона.

Общая статистика с начала пандемии также насчитывает 48 873 случая заболевания и 41 788 выздоровевших пациентов.

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