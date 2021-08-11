Коронавирус в Тульской области, последние данные на 11 августа 2021 года: заразились еще 129 человек

Общая статистика с начала пандемии насчитывает 48 873 случая заболевания и 41 788 выздоровевших пациентов Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики за последние сутки в Тульской области коронавирусом заразились еще 129 человек. Количество заболевших постепенно снижается в последнее время при возрастающем количестве выздоровевших. Победивших COVID-19 за последние сутки - 69 человек.

К сожалению, смертность сохраняется на высоком уровне уже несколько месяцев - за минувшие сутки от осложнений, вызванных заболеванием, умерли еще 8 человек. В общей сложности от вируса скончались 2 535 пациентов из разных городов и поселков региона.

Общая статистика с начала пандемии также насчитывает 48 873 случая заболевания и 41 788 выздоровевших пациентов.