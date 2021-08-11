Тульские справороссы потребовали реформировать пенсионную систему

По словам политика, «СПРАВЕДИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» настаивает на отмене пенсионной реформы и возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В список требований также вошли увеличение размера пенсий до 30 тысяч рублей, ликвидация Пенсионного фонда России как ненужного посредника и введение наследственной пенсии.

- Мы с вами увидели, что бюджет ничего не получил от реформы. Как была дыра в Пенсионном фонде, так и осталась. Пенсионерам с голубых экранов говорили: сейчас мы сможем увеличить пенсии, а вы сможете поездить по миру. Но оказалось, что пенсионеры могут «пойти по миру» – увеличение пенсии, как и раньше, съедается инфляцией, которая растет с каждым днем. Уже для всех очевидно, что на пенсию жить нельзя – только выживать, да и то с трудом, – заявил Сергей Гребенщиков в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что депутаты Государственной Думы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» не раз вносили законопроекты, корректирующие пенсионную систему. Однако, как утверждает политик, все инициативы справороссов по пенсионной системе партия власти не поддержала.

- Чего добились власть имущие? Полного недоверия людей! Люди перестали доверять государству именно в результате пенсионной реформы. На мой взгляд, именно в этот момент произошел коренной перелом в обществе, и наша страна пожинает плоды именно этой непродуманной пенсионной реформы, – заключил Сергей Гребенщиков.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Тульской области этот показатель остановился на уровне в 15 617 рублей.