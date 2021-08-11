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Происшествия11 августа 2021 9:07

Обвиняемого в убийстве маленькой девочки жителя Щекинского района арестовали

Мужчина выстрелил из ружья в женщину с ребенком
Елена Иргиз
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За совершенное деяние жителю Щекинского района грозит долгий тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы

За совершенное деяние жителю Щекинского района грозит долгий тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи арестовали жителя Щекинского района по обвинению в убийстве маленькой девочки и покушении на ее мать.

Напомним, что 8 августа в деревне Панарино пьяный 69-летний местный житель, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с девочкой на руках. Ребенку было 2,5 года. Пуля попала в голову девочки, от чего она умерла на месте. Раненую женщину отвезли в больницу.

10 августа мужчину задержали и взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное деяние жителю Щекинского района грозит долгий тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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