Обвиняемого в убийстве маленькой девочки жителя Щекинского района арестовали

За совершенное деяние жителю Щекинского района грозит долгий тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи арестовали жителя Щекинского района по обвинению в убийстве маленькой девочки и покушении на ее мать.

Напомним, что 8 августа в деревне Панарино пьяный 69-летний местный житель, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с девочкой на руках. Ребенку было 2,5 года. Пуля попала в голову девочки, от чего она умерла на месте. Раненую женщину отвезли в больницу.

10 августа мужчину задержали и взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное деяние жителю Щекинского района грозит долгий тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.