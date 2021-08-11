УК «Жилхоз»: ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

Дом на ул. Октябрьская, №49/24 находится под управлением УК «Жилхоз» с 2016 года. Фото: Алексей ФОКИН

- Геннадий Александрович, каким выдался летний период для вашей компании?

- Стабильным и насыщенным! Летом много плановой важной работы: ремонт кровли, облагораживание подъездов и входных групп, установка пластиковых окон, создание комфортной обстановки во дворах, поддержание в порядке детских площадок… Продолжается дезинфекция мест общего пользования в домах: обрабатываем лифты, кнопки вызова, почтовые ящики и перила в подъездах. В прошлом году под наше управление перешли 6 новых МКД, несколько домов пришли уже и в этом году. А новый дом – это, как правило, упорная работа по выведению его из кризисного состояния! От хороших УК никто никуда не уйдет, это понятно! На сегодня в зоне ответственности «Жилхоза» 66 домов в разных районах Тулы. Это не мало, но мы готовы расти дальше! Наша цель – быть полезным еще большему числу туляков. Потенциал для этого у компании есть!

- Среди многочисленных отзывов о вашей УК практически все хорошие и с благодарностью!

- Мы очень стараемся для этого! Хотим, чтобы люди, для которых мы работаем, про нас говорили только хорошее. Добрая репутация - это результат ежедневной работы, конструктивного общения с жителями. Когда получаешь положительные отзывы о работе, радуешься и понимаешь: значит, все незря! Это мотивирует трудиться еще лучше. Но мы испытываем не только радость от побед, но осознаем свою высокую ответственность перед жителями, которые два года подряд за нас голосовали и номинировали на народную премию «Тульский бренд». Будем работать еще эффективнее и надеяться на высокую оценку туляков и в этом году.

Двор на Красноармейском проспекте, 16 - жителям здесь уютно и комфортно! Фото: Алексей ФОКИН

- Вы одна из старейших компаний города, с историей и традициями!

- Да, именно так! Нас выбирают, потому что знают, что коллектив сложился давно, у нас работают опытные и ответственные специалисты. Костяк коллектива работает еще с 90-х годов. На рынке ЖКХ немного компаний, имеющих опыт работ, соизмеримый с нашим. УК «Жилхоз» предлагает полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. Мы располагаем техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. Выдерживать конкуренцию помогает инновационный подход к работе, стремление постоянно расти. По каждому дому мы ведем индивидуальную работу, оперативно решаем совместно с жителями все вопросы. Именно такой подход и дает результат.

УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы:

Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

uk-gilhoz.ru