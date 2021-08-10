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Здоровье10 августа 2021 12:27

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 10 августа 2021 года: умерли еще 9 человек

При этом количество заболевших более чем в два раза превышает число выздоровевших
Елена Иргиз
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В общей сложности жертвами пандемии стали 2 527 пациентов

В общей сложности жертвами пандемии стали 2 527 пациентов

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заразился за сутки еще 131 человек. Всего с начала пандемии в регионе отмечается 48 744 случая заболевания новой инфекцией.

При этом с болезнью справились еще 62 жителя Тулы и области за сутки. Всего таких - 41 719 человек.

К сожалению, еще 9 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием. В общей сложности жертвами пандемии стали 2 527 пациентов.

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