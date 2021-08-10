Дело Контрабаева — Черноусова: существование РИСЗ в Тульской области доказывают свидетели обвинения. Тула вышла на 1-е место в РФ Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде Тулы прошли очередные допросы свидетелей обвинения. В словах всех совершенно очевидно звучит подтверждение информации, что Региональная информационная система здравоохранения Тульской области действительно создана и существует с 2013 года.

Первое место в России

Более того, в начале первого из заседаний сторона защиты огласила сообщение, опубликованное на сайте министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. По итогам совещания под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, ответственного за разработку, реализацию и контроль национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Тульская область занимает 1 место по цифровой трансформации.

В частности, в опубликованном релизе подчеркивается: «Важно отметить, что Тульская область с конца 2020 года уверенно удерживает 1 место, с большим отрывом, в рейтинге по цифровой зрелости в сфере здравоохранения. В 2021 году результат области составляет 97,92 %.

Одним из высоких показателей Тульской области также является работа с сообщениями граждан через Платформу обратной связи (ПОС). На территории региона ПОС начала свою деятельность в конце 2020 года. За это время через платформу поступило почти 30 тыс. сообщений, из них 28,5 тыс. - с 1 января 2021 года. К платформе на текущий момент подключено большинство органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в том числе городских и сельских поселений, а также учреждения здравоохранения и образования».

Данная информация совершенно очевидно снимает практически все обвинения с подсудимых: одна только фраза о том, что регион и по цифровой зрелости в сфере здравоохранения тоже на 1 месте. Без качественного внедрения системы РИСЗ это было бы категорически невозможно. Напомним, что следствие полагает, что якобы РИСЗ в Тульской области не была создана вообще!

Некорректные требования

Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говоря о переводе всех информационных систем в стране на платформу «Гостех» в 2022 году, которая позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и муниципалитетов, подверг критике практику создания государственных систем «с нуля»:

- Каждая новая система разрабатывается с нуля, без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию.

То есть в свете судебного процесса по делу против экс-министра информатизации Артура Контрабаева и бизнесмена Алексея Черноусова данное заявление означает, что современная практика создания той или иной информационной системы и не должна происходить «с нуля» и такой подход использования имеющихся разработок в качестве базы для дальнейшего совершенствования и должен практиковаться в стране. Такова государственная политика. А в таком случае обвинения в «неоригинальности» РИСЗ Тульской области, в том, что Черноусов воспользовался существующими знаниями, опытом и наработками, и вовсе противоречат озвученной Чернышенко госполитике. Неужели требуется выступление чиновника Правительства РФ, чтобы понять, что использование накопленных знаний и наработок в ИТ-сфере не является преступлением?

Тульская область с конца 2020 года уверенно удерживает 1 место, с большим отрывом, в рейтинге по цифровой зрелости в сфере здравоохранения.

Свидетели показывают…

Вызванные на суд все четыре свидетеля не имели отношения к старту внедрения Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области, потому как либо не работали в лечебных учреждениях на момент принятия результатов госконтракта 2013-1, либо их больницы не входили в первые два этапа реализации вышеуказанного госконтракта. Вместе с тем их показания отлично продемонстрировали процесс дальнейшего развития РИСЗ.

Так, работавший с 2009 по 2018 годы главврачом, а впоследствии - президентом ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» (ТОКБ) Александр Симонов подтвердил, что ничего о контракте не знает, в состав больниц, где проводилось внедрение, ТОКБ не входила. Но согласно постановлению регионального минздрава от 3 декабря 2012 года, в лечебное учреждение было поставлено оборудование для внедрения МИС, которое почти два года пролежало «мертвым грузом» в складских помещениях, поскольку программного обеспечения для его функционирования не было. Лишь после решения ревизионной комиссии из правительства, в 2015 году часть техники была распределена по другим лечебным учреждениям, а часть все-таки расставлена по рабочим местам в ТОКБ.

Летом того же 2015 года проводились регулярные совещания по внедрению медицинской информационной системы с участием представителей ТОМИАЦ, ГАУ ТО «ЦИТ» и регионального минздрава. В декабре 2015 года окончательное решение доведено было и до ТОКБ, однако сам процесс «приживания» системы к больнице проходил непросто. Дело в том, что действовавшие тут с давних времен две МИС - «косолаповская» АРМ-ОМС и собственная разработка IT-специалистов областной больницы — были более адаптированы к требованиям больницы. У внедряемой системы было много сбоев, возникали весьма критические проблемы с распечаткой справок о смерти. Однако позднее Симонов сказал, что это были проблемы с принтерами, а не с программой. Более того, как показала практика, РИСЗ не позволяла через запись на прием получить данные об истории болезни пациента в соседнем регионе.

Сложности продолжались вплоть до конца 2016 года, а там, может, и более. Так или иначе, РИСЗ и «местная» МИС работали в ТОКБ параллельно до 2018 года. За дальнейшее свидетель отвечать не смог — он покинул должность главврача. Почему внедрение началось позднее других лечебных учреждений, предположил, что, скорее всего, по причине того, что в отношении ГУЗ «ТОКБ» действовала персональная губернаторская программа.

Пояснения обвиняемого Черноусова развеяли эти предположения. Согласно контракту 2013-1 областная больница не входила ни в первый этап становления РИСЗ, ни во второй — самый массовый, ни даже в заключительный — третий. В ТОКБ проводило внедрение региональной информационной системы ГАУ ТО «Центр информационных технологий». Кроме того, все региональные МИС взаимодействуют с ФЭР (федеральной электронной регистратурой) согласно федеральным техническим условиям только сверху вниз, и не предполагается, по своей сути, их взаимодействие меж собой, а только с общенациональной ЕГИСЗ. Кроме того, федеральная электронная регистратура вообще не содержит в себе электронной истории болезни, и попытка ее там найти не принесет успеха.

Ни одной ссылки на пункты контракта в обвинении нет. Это просто их мнение, что «должно быть так». Как сказал один свидетель, «мы хотели посмотреть историю болезни через федеральное расписание». «Ну, это как через WhatsApp за космическими кораблями следить. Это же не значит, что WhatsApp не работает», - заметил фигурант дела. Кроме того, многие специфические модули для отдельных лечебных учреждений появлялись уже позднее отработки контракта 2013-1. Создание тех же справок о смерти не входило в техзадание к ГК 2013-1, равно как и создание онкорегистров.

Второй свидетель, работавший в 2013-18 годах вначале начальником аналитического отдела, а потом и аналитического центра ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева» Дмитрий Плахов показал, что уже в начале его работы в лечебном учреждении было организовано 7 рабочих мест в регистратуре с установленным программным обеспечением МИС «Инфоклиника».

Впоследствии «Инфоклинику» по документам стали называть РИСЗ ТО, появлялись новые модули программы. Свидетель достаточно четко указал сроки их запуска.

Вместе с тем, до 2018 года в больнице приходилось пользоваться и «косолаповской» АРМ-ОМС для передачи сведений в ФОМС, поскольку аналогичный модуль региональной системы на протяжении нескольких лет параллельно проходил тестирование.

Действительно, в первые годы внедрения РИСЗ было много сбоев, но они не наносили работе самой больницы особого ущерба, поскольку на тот момент продолжал вестись учет пациентов «по старинке», на бумажных носителях. В дальнейшем система стала стабильнее, и от бумажек отошли. Да и в принципе, специалисты ЦИТ достаточно быстро реагировали на все заявки.

Свидетель четко пояснил, что очередность внедрения модулей РИСЗ велось по плану регионального минздрава. Работа по становлению каждого из них была индивидуальна — рабочие места, включая техническое оснащение и обучение сотрудников, порой оформлялись до месяца.

При этом, по мнению Плахова, МИС «Инфоклиника» и РИСЗ ТО — это одно и то же. Даже если состав модулей в различных лечебных учреждениях различен — все зависит от профиля.

Работоспособность системы в присутствии свидетеля как IT-специалиста проверяли представители следствия и эксперты в 2016 году — на рабочем месте главврача ГУЗ «ГБ № 2 им. Е. Г. Лазарева». На тот момент в информационной системе работали практически все блоки, быть может, за исключением одного. То есть РИСЗ ТО на тот момент точно уже существовала. Вызывает некоторое недоумение, как так, увидев по заявлению свидетеля в работе практически все блоки, эксперты сделали потом вывод о полном отсутствии системы.

Два следующих свидетеля представляли ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер».

Первым был допрошен Константин Алешин, работающий здесь IT-специалистом с 1 ноября 2015 года, пояснивший, что на момент его устройства оборудование для информационной системы было закуплено, в поликлинике работал первый модуль МИС «Инфоклиника», позволявший автоматизировать запись на прием. А вот в стационаре работала собственная система, равно как для общения с ФОМС использовалась «косолаповская». Обе последние были отключены лишь в 2017-18 годах, когда РИСЗ позволила заменить их своими постепенно внедряемыми модулями.

По словам свидетеля, РИСЗ — система, позволяющая автоматизировать процесс работы в лечебном учреждении, и она, безусловно, есть.

Проблемы в работе возникали на всем протяжении становления Региональной информационной системы здравоохранения, но на них всегда оперативно реагировал ЦИТ. А вот модуль «Лаборатория», работающий с 2017-18 годов, до сих пор частично не интегрируется с частью нового оборудования, но, правда, не по техническим причинам, а потому, что эти работы не включены еще в план.

Вместе с тем, свидетель не смог пояснить, введена ли в его лечебном учреждении РИСЗ в промышленную эксплуатацию, поскольку ни с какими документами по этому поводу не был знаком, равно как и с подробностями техзадания из приложения к контракту 2013-1.

Отвечая на вопрос подсудимого Черноусова, все ли ошибки в эксплуатации РИСЗ были связаны со сбоем в программном обеспечении и по вине разработчика, свидетель сказал, что среди них было много проблем с техникой, серверами, каналами связи. Ряд инцидентов отправлялся в ЦИТ, и он с ними оперативно справлялся. Были ли среди них именно ошибки разработчика или все решалось на уровне ЦИТ, свидетель сказал, что достоверно не знает.

Зато из пояснений Алексея Черноусова следовало, что областной онкодиспансер не входил даже в приложение № 4 к контракту 2013-1. Как в 2013-м, так и в последующие годы там работ по госконтрактам не предполагалось совсем. Соответственно, внедрением региональной информационной системы занимались исключительно специалисты ГАУ ТО «Центр информационных технологий». Что касается протоколов, в том числе для сопряжения различного оборудования, постоянно поступающего на вооружение лечебных учреждений, их создание требует времени, и уже начиная с 2013 года их создание находится в ведении ЦИТ, а не разработчика - «Смарт Дельта Системс».

Последний свидетель обвинения, главврач ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» Дмитрий Истомин тоже проработал в лечебном учреждении с января 2014 по декабрь 2017 гг и дать показания мог только по этому периоду, а также по новейшему времени — с середины 2020-го, когда вернулся на должность.

Соответственно, информацией о контракте 2013-1 и его техническом задании он не обладал, однако рассказал об одном интересном факте о процессе внедрения РИСЗ ТО. Но об этом позже.

Свидетель показал, что в 2014-м в онкодиспансере началось внедрение МИС «Инфоклиника» с первого модуля «Поликлиника» - была установлена аппаратура, медперсонал прошел обучение — как на рабочих местах, так и на выездных семинарах. Впоследствии были запущены и другие блоки - «Стационар», «Лаборатория». Сбоев в работе системы было множество, особенно поначалу. Чтобы ускорить процесс решения проблем, на каждом рабочем месте имелся телефон техподдержки, и зачастую даже сами врачи могли обратиться за решением в ЦИТ.

Однако, по словам Истомина, главная проблема РИСЗ в том, что она до сих пор постоянно развивается, требует постоянной доработки из-за новых требований, но альтернативы нет. Как в том анекдоте: «- Любите ли ли вы эту информационную систему? - Любим, а что делать?». Врачебному персоналу онкодиспансера она до сих пор не нравится — собственная программа была куда удобнее. Тем более что РИСЗ агрессивно навязывалась «сверху». Где-то в 2014-м году тогдашний руководитель ГАУ ТО «ЦИТ» Маградзе потребовал от свидетеля подписать акт о якобы вводе новой системы в эксплуатацию, но тот категорически отказался, так как в документе были явно указаны работы, проведение которых на тот момент проверить в лечебном учреждении было невозможно. Система вообще была слишком «сырой», многообразие модулей отсутствовало, не было понимания, какие должны еще появиться. По этому поводу Истомин написал визу на акте, которая была предъявлена участникам процесса. В дальнейшем к теме ввода в эксплуатацию никто не возвращался, так что выходит, что сейчас онкодиспансер пользуется РИСЗ бесплатно, но без официально заверенных документов.

При этом главврач отдельно подчеркнул, что та же «косолаповская» АРМ-ОМС в лечебном учреждении действовала на коммерческой основе (в отличие от РИСЗ) и решение о ее функционировании принимал он лично на основе консультаций со своими экономистами и IT-специалистами. Почему оплата шла не на контрактно-конкурсной основе? Потому как суммы платежей позволяли проводить это на уровне коммерческих предложений. Впрочем, это подтверждали слова ранее допрошенного директора ООО «ИДС» Косолапова.

Сторону защиты заинтересовали подробности относительно протоколов допроса у следствия от 2017 года. По заверениям адвокатов, каким-то образом текст его оказался идентичным «до запятой» с текстом допроса Константина Алешина, на что свидетель ответил, что никаких подробностей пребывания в кабинете следователя не помнит и сейчас рассказывает так, как ему вспоминается именно на сегодняшний момент. Единственное, он упомянул, что следователь дал ему ознакомиться с протоколом, и он просто согласился. Там не было дословного изложения показаний. Вместе с тем на вопрос обвинения, не оказывал ли кто на него давления, подсказывая, как надо отвечать на вопросы следствия, Истомин пояснил, что еще в декабре 2015 года тогдашний министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян собрала всех главврачей и настоятельно рекомендовала «максимально адекватно» рассказывать о РИСЗ.

Кратко о сути

Напомним, что предъявляемая к растрате сумма средств была выделена из бюджета Тульской области на создание Региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Следствие полагает, что под видом новой программы тульские больницы получили программный продукт 15-летней давности, а деньги фигуранты дела присвоили. Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвинение основывается на выводах экспертизы столичных специалистов, которая указала, что стоимость работ по созданию Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области составила ноль рублей ноль копеек. Иными словами, эксперты заключили, что программа не была создана вовсе.

Однако сторона защиты утверждает, что РИСЗ для тульского здравоохранения является одной из лучших в стране (читаем самое начало), а использование готовых и сертифицированных компонентов вообще явно предусматривалось техническим заданием к контракту 2013-1. Тем более парадоксально на фоне заключения экспертов выглядит тот факт, что система уже успешно работает больше 8 лет и ей пользуются как врачи, так и обычные жители региона.

Резюмируя

В конце судебного заседания все защитники обратились к суду с заявлением, что гособвинитель «постоянно уходит за пределы предмета доказывания и тем самым нарушает право подзащитных. Установлено, что именно должно быть доказано в суде, чтобы признать человека виновным. Есть конкретные пункты, но ни один из них в ходе допросов свидетелей не доказывается гособвинителем. Причем рассматриваются промежутки времени, никак не связанные с исполнением контракта и на более поздней версии программы, явно не на той, что стояла в 2013 году».

Также обвиняемые обратились с заявлением к суду о том, что в процессе никоим образом не исследуется контракт, до сих пор не указано ни одного пункта, который был бы нарушен. В связи с этим защита ходатайствовала перед судом о немедленном исследовании государственного контракта 2013-1. Однако суд оставил порядок исследования материалов без изменения.

Итак, по окончании последнего заседания суд ушел в отпуск. На сегодняшний момент допрошено порядка 30 свидетелей. Очевидно, их допросы доказывают существование РИСЗ уже в 2013 году. Защитники резюмировали прошедшие заседания: «Мы обратились к суду, устроили прения. Суд услышал нас. Результаты мы узнаем в начале сентября».