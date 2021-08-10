Фото группы "ЧП Тула"

В Узловой пятилетняя девочка провалилась в канализацию. Об этом сообщили ее родители, записав видео и выложив его в социальных сетях.

По словам мамы девочки, это случилось вчера днем на улице Андреева. Там после коммунальной аварии образовалась яма со сточными водами глубиной почти два метра. При этом место работ не было огорожено, и его размыло водой. Матери удалось быстро вытащить ребенка, девочка только испугалась.

Место работ не было огорожено, и его размыло водой

Сейчас региональные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за проведение коммунальных работ.