В Туле из окна третьего этажа выпал годовалый ребенок

Мальчика с различными травмами отвезли в больницу

Тульские следователи проводят расследование падения малолетнего ребенка из окна, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, днем 9 августа из окна одной из квартир на улице Кутузова выпал годовалый ребенок. Перед этим мама уложила сына спать, а сама ушла в соседнюю комнату. Мальчик упал с подоконника третьего этажа, его с различными травмами отвезли в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что в квартире на третьем этаже достаточно низкий подоконник, а возле окна стояло кресло, по которому ребенок и добрался до открытого окна. Родители мальчика на профилактическом учете не состоят.

Сейчас СУ СК России по Тульской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи напоминают родителям не терять бдительность и иметь в виду, что малолетние дети способны на большее, чем могут представить взрослые.