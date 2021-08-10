По последним данным, в Тульской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более полумиллиона человек Фото: Игорь КОПЫТОВ

Согласно последним данным регионального оперативного штаба в Тульской области полностью привиты 515482 человека, обоими – 415840 человек. Процент выполнения от плана для создания коллективного иммунитета составляет 71,25%. Это третье место в ЦФО.

Кроме того, в начале месяца в регион поставлено 605 182 дозы вакцины. В том числе 29 972 - «Спутника Лайт», который предназначен для вакцинации молодежи, студентов и для ревакцинации массового населения.