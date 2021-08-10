Пять случаев заноса коронавируса на промышленных предприятиях в Тульской области выявлено на неделе Фото: Алексей ФОКИН

За последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 9,6%. Вместе с тем, зарегистрированы пять случаев коронавируса на предприятиях и два – в образовательных организациях. Случаев заноса инфекции в детские летние оздоровительные организации не регистрировалось.

Среди жителей региона, вернувшихся с отдыха на российских курортах - в Краснодарском и Ставропольском крае - зарегистрировано 11 случаев заболевания, из-за границы - Казахстана, Узбекистана, Марокко, Турции – 13 случаев.