Почти тысяча жителей Тульской области заболели коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

С 3 по 9 августа 422 жителя Тульской области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41657 человек.

Также за минувшую неделю зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Не зарегистрировано случаев COVID-19 в Каменском и Куркинском районах. Всего с начала эпидемии в области заболели 48613 человек.

Жизни 56 пациентов в возрасте от 34 до 89 лет за прошедшую неделю унесла инфекция. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2518 человек.