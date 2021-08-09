В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 8 августа 69-летний житель Щекинского района Тульской области, находясь в нетрезвом виде в деревне Панарино, стрелял из ружья во дворе дома № 41. Один из выстрелов попал в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с малолетней дочерью на руках. Ребенок погиб на месте, женщина доставлена в больницу.

Сейчас мужчина задержан. Выявляются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.