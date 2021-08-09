Жителя Тульской области, дважды переехавшего жену, оправдали Фото: Алексей ФОКИН

Изначально мужчину обвиняли в покушении на убийство. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина дважды переехал женщину на иномарке. Пострадавшей в последствии ампутировали ногу. Сама потерпевшая в ходе суда настаивала на невиновности мужа. Ногу, по ее версии, она потеряла из-за врачебной ошибки.

Мужчину обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. В мае был оглашен приговор: 7 лет заключения. Сейчас обвинительный приговор отменен.