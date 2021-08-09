Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 9:15

Жителя Тульской области, дважды переехавшего жену, оправдали

Мужчине отменили обвинительный приговор
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Тульской области, дважды переехавшего жену, оправдали

Жителя Тульской области, дважды переехавшего жену, оправдали

Фото: Алексей ФОКИН

Изначально мужчину обвиняли в покушении на убийство. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина дважды переехал женщину на иномарке. Пострадавшей в последствии ампутировали ногу. Сама потерпевшая в ходе суда настаивала на невиновности мужа. Ногу, по ее версии, она потеряла из-за врачебной ошибки.

Мужчину обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений и в покушении на убийство. В мае был оглашен приговор: 7 лет заключения. Сейчас обвинительный приговор отменен.

Интересное