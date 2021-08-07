Противостояние тульского «Арсенала» и столичных «Крыльев Советов» завершилось в пользу хозяев поля – 2:1 Фото: соцсети

Напомним, первый тайм безоговорочно оказался в пользу туляков – 2:0. Уже в самом начале «Арсенал» показал класс. На 3-й минуте Пантелев отдал отличный пас, а Давиташвили хлестко пробил из-за пределов штрафной прямо в угол, открыв счет. А под «занавес» первой 45-минутки Хлусевич забил шикарный гол, получив пас с правого края.

Второй тайм открылся тем, что на 50-й минуте самарцы отыграли один мяч - Сергеев уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Но изменить исход поединка гостям не удалось – 2:1 в пользу «Арсенала».