Первый тайм футбольной встречи тульского «Арсенала» с «Крыльями Советов» завершился 2:0 Фото: материалы пресс-служб

За «Арсенал» в стартовом составе на поле вышли Левашов, Смирнов, Бурлак Новосельцев, Родакович, Бьернстрем, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко

Уже в самом начале первого тайма «Арсенал» показал класс. На 3-й минуте Пантелев отдал отличный пас, а Давиташвили хлестко пробил из-за пределов штрафной прямо в угол, открыв счет. А под «занавес» Хлусевич забил шикарный гол, получив пас с правого края.