Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата будет принято избирательной комиссией в течение 10 дней после подачи документов.

Среди документов – листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями избирателей (2% от общего числа избирателей) и др. Также Алексей Дюмин выдвинул три необходимые кандидатуры для наделения полномочиями сенатора РФ. В этот список вошли Дмитрий Савельев, Николай Воробьев и Екатерина Толстая.

Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата будет принято избирательной комиссией в течение 10 дней после подачи документов. Проверка подписей будет проводится рабочей группой с помощью системы ГАС «Выборы», а также с привлечением специалистов-графологов.

Алексей Дюмин представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах Губернатора Тульской области.

4 августа завершился период выдвижения кандидатов для участия в выборах Губернаторов Тульской области. О своем намерении баллотироваться заявили 4 кандидата: Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Исаков (КПРФ), Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

До 9 августа кандидаты должны представить в избирательную комиссию Тульской области пакет документов для регистрации. Выборы главы региона состоятся 17,18 и 19 сентября.