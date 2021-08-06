Коронавирус в Тульской области: по данным на 6 августа за минувшие сутки выздоровели 58 человек Фото: Алексей ФОКИН

В целом можно отметить тенденцию к падению в целом этого показателя за последние несколько дней. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41475 человек.

Наряду с этим за минувшие сутки зарегистрировано 131 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Тут также наблюдается постепенное снижение показателя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 48219 случаев заболевания.

Также подтвержден летальный исход 7 пациентов. Накануне смертей было 9. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2495 человек.