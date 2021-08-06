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Общество6 августа 2021 9:13

На матч «Арсенала» - «Крылья Советов» пустят только владельцев абонементов

Продажи обычных билетов не будет
Игорь КОПЫТОВ
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На матч «Арсенала» - «Крылья Советов» пустят только владельцев абонементов

На матч «Арсенала» - «Крылья Советов» пустят только владельцев абонементов

Фото: материалы пресс-служб

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче сможет присутствовать до 1000 зрителей. Поэтому в субботу, 7 августа, на центральный стадион будут пускать только владельцев сезонных абонементов.

Вход на территорию - только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота. Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, для комфортного прохождения процедуры досмотра.

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