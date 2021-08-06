На матч «Арсенала» - «Крылья Советов» пустят только владельцев абонементов Фото: материалы пресс-служб

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче сможет присутствовать до 1000 зрителей. Поэтому в субботу, 7 августа, на центральный стадион будут пускать только владельцев сезонных абонементов.

Вход на территорию - только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота. Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, для комфортного прохождения процедуры досмотра.