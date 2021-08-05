Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 августа 2021 11:40

Коронавирус в Тульской области: по данным на 5 августа за минувшие сутки выздоровел 61 человек

Наблюдается небольшой подъем числа поборовших инфекцию
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Тульской области: по данным на 5 августа за минувшие сутки выздоровели 61 человек

Коронавирус в Тульской области: по данным на 5 августа за минувшие сутки выздоровели 61 человек

Фото: Алексей ФОКИН

На фоне небольшого суточного подъема выздоровлений, в целом можно отметить тенденцию к уверенному росту в целом этого показателя за последние несколько дней. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41417 человек.

Наряду с этим за минувшие сутки зарегистрировано 134 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тут, напротив, постепенное снижение показателя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 48088 случая заболевания.

Также подтвержден летальный исход 9 пациентов. Накануне смертей было 8. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2488 человек.

Коронавирус Covid-19Интересное