В Туле автобусный маршрут № 7 сменил перевозчика и удивил пассажиров "бонусами" Фото: Алексей ФОКИН

Появившийся в прошлом году автобус №7, связывающий Пролетарский округ и южную часть Тулы, стал одним из популярных маршрутов. Другое дело, что с перевозчиками ему не очень везло. Запуск маршрута произвел муниципальный «Тулагорэлектротранс», обеспечив его минимумом машин на линии. С начала 2021 года «семерку» стало обслуживать ООО «Тульская транспортная компания», но нареканий на работу было немало. И в первую очередь, из-за несоблюдения расписания — по словам самих водителей, автобусы часто ломались, а замены на линию не выходило.

С 1 августа маршрут обслуживает ООО «Прометей-ТВ». Срок контракта – по 31 декабря 2021 года. Именно поэтому автобусы пока не отображаются в популярных дорожных приложениях. Более того, приятным бонусом для пассажиров стал тот факт, что по карте «Тройка» в некоторых из машин можно прокатиться бесплатно — достаточно лишь ее предъявить. Но это мера тоже временная и связанная с заменой валидаторов. Как только все автобусы будут оснащены обновленными приборами, плата будет взиматься в обычном порядке.