Для кого предназначена поступившая в Тульскую область вакцина «Спутник Лайт» Фото: материалы пресс-служб

Большая часть новой вакцины распределена по тем поликлиникам и пунктам вакцинации, к которым прикреплено много молодежи. Есть и отдельные категории граждан, для которых «Спутник Лайт» показан в первую очередь из-за проблем со здоровьем.

Также вакцина «Спутник Лайт» – упрощенная версия уже всем известного препарата «Спутник V» - предназначена для ревакцинации населения. В первую очередь, медиков и работников учреждений соцзащиты — тех, прививался в начале года в первых рядах.

Кстати, иммунитет от «Спутника Лайт» формируется на 28-й день после прививки.