Коронавирус в Тульской области: по данным на 4 августа за минувшие сутки выздоровели 59 человек Фото: Алексей ФОКИН

На фоне небольшого суточного снижения выздоровлений, в целом можно отметить тенденцию к падению в целом этого показателя за последние несколько дней. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 4156 человек.

Наряду с этим за минувшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тут, напротив, постепенное повышение показателя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 47954 случая заболевания.

Также подтвержден летальный исход 8 пациентов. Накануне смертей было 9. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2479 человек.