Тульские полицейские помогли известной эстрадной артистке вернуть украденный кошелек Фото: Алексей ФОКИН

Заехавшая по пути на отдых на автозаправку под Ефремовым певица Маргарита Суханкина (экс-участница группы «Мираж») оставила в павильоне портмоне с деньгами и банковскими картами. Продолжив путь на юг, она спустя какое-то время вспомнила об этом. Вернувшись назад, она не обнаружила свою собственность.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские, к которым обратилась артистка, установили, что портмоне присвоила другая клиентка заправки. Получив данные автомобиля, на котором та передвигалась, и направление его движения, стражи правопорядка оповестили об этом своих коллег из соседних регионов.

Через несколько часов на стационарном посту ДПС в городе Богучаре Воронежской области машина была остановлена. В ее салоне находилась семейная пара. Подозреваемая в краже женщина призналась в содеянном и возместила причиненный ущерб.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.