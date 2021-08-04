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Общество4 августа 2021 9:59

В Петербурге оштрафовали устроивших фотосессию в банных халатах гостей из Тулы

Протоколами о хулиганстве и штрафами закончился необычный флешмоб
Игорь КОПЫТОВ
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В Петербурге оштрафовали устроивших фотосессию в банных халатах гостей из Тулы

В Петербурге оштрафовали устроивших фотосессию в банных халатах гостей из Тулы

Фото: соцсети

Два десятка девушек в длиннополых белых нарядах намеревались сфотографироваться у Казанского собора. Это был выездной тимбилдинг.

Собор - одна из главных достопримечательностей Северной столицы. Ни один турист не упустит возможности сделать на его фоне снимок на память. Но такой необычный вариант сразу же обратил на себя внимание полицейских.

Всех участников «несанкционированной акции» - а именно так назвали фотосессию правоохранители - отправили в отделение, где выписали протоколы. В полиции туляки провели пять часов, каждый заработал штраф в 500 рублей.

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