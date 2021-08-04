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Общество4 августа 2021 9:30

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Косой горе в Туле

По информации следкома — это не местный житель
Игорь КОПЫТОВ
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Косой горе в Туле

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Косой горе в Туле

Фото: соцсети

Подозреваемый в убийстве - 20-летний житель Челябинской области. Сейчас с задержанным проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что вечером 2 августа на автобусной остановке на Косой горе произошел конфликт между 42-летним местным жителем и компанией подростков. В результате мужчине были нанесены несколько ударов, после которых он упал и скончался. Тело обнаружили прохожие.

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