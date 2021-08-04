Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Косой горе в Туле Фото: соцсети

Подозреваемый в убийстве - 20-летний житель Челябинской области. Сейчас с задержанным проводятся следственные и процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что вечером 2 августа на автобусной остановке на Косой горе произошел конфликт между 42-летним местным жителем и компанией подростков. В результате мужчине были нанесены несколько ударов, после которых он упал и скончался. Тело обнаружили прохожие.