В селе Новоселебное Киреевского района открылось новое отделение почты

Во вторник, 3 августа жители киреевского села Новоселебное собрались на улице Привокзальная по особому случаю. В торжественной обстановке, с участием гостей из Тулы здесь отмечали открытие нового модульного отделения почты. Старое, аварийное здание, прослужившее селу и его окрестностям целый век, в феврале сгорело, и несколько месяцев местным жителям приходилось обращаться в ближайшее отделение в поселке Шварцевский или ждать прибытия передвижного пункта связи.

Такие неудобства испытывали не только в Новоселебном, где проживает более 700 человек, но и в соседних деревнях, относящихся к почтовому индексу 301283. Это деревни Александровка, Моховое, Березовка, Дубовка и Михайловка – в общей сложности свыше 900 жителей, около 200 из которых – пенсионеры. Все шесть населенных пунктов обслуживает одна девушка-почтальон Ксения Баринова. Для нее сегодняшний день особенно важен – первый день после отпуска и такой приятный сюрприз!

– Конечно, дело хорошее, в Шварцевский теперь ездить людям не придется, посылки и письма получать, квитанции оплачивать, – говорит она. – И для нас, работников, тоже очень удобно – условия комфортные, есть кондиционер, санузел. В старом здании такого не было. Модульное отделение приспособлено к работе в зимнее время, здесь есть рабочее место для оператора, хозяйственный отсек, помещение для приема и обслуживания клиентов. При этом модуль абсолютно автономен и требует лишь подключения к электросетям.

Новое отделение появилось после обращения жителей к председателю Тульской областной Думы, члену фракции «Единой России» Николая Воробьеву. Сегодня он приехал в Новоселебное, чтобы вместе с селянами порадоваться хорошему событию – ведь отныне им больше нет нужды отвозить бандероль в Шварц и выгадывать время чтобы с оказией отправить заказное письмо. Все услуги можно получить дома.

– Несмотря на то, что модульное отделение небольшое, оно очень важное, социально значимое. И очень функциональное, по уровню технической оснащенности и набору услуг не уступает стационарной почте, – отмечает Николай Воробьев. – Есть кассовый терминал, компьютер с выходом в Интернет, необходимая оргтехника. Здесь сосредоточены все современные услуги связи и документооборота, вплоть до снятия и получения денежных средств. Сельская почта – это всегда центр притяжения людей, это место, где земляки встречаются, узнают новости, но самое важное, чтобы была возможность получить максимум почтовых услуг.

В мероприятии по открытию отделения также приняли участие министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, директор УФПС Тульской области АО «Почта России» Сергей Сергиевский и представители администрации Киреевского района.

– Мы благодарны Тульской областной Думе в лице председателя Николая Юрьевича Воробьева, Правительству Тульской области и местной администрации за значительный вклад в инфраструктуру почтовой связи и ее адаптации к новым условиям. Мы понимаем, какую жизненно важную роль играет почтовое отделение в сельской местности. Ведь основная часть жителей – люди старшего поколения. На почте они получают пенсию, отправляют письма и посылки. Надеемся, что возможности, которые предлагает новое почтовое отделение, сделает жизнь всех жителей с. Новоселебное и близлежащих населенных пунктов комфортнее и приятнее», - отметил директор УФПС Тульской области Сергей Сергиевский.