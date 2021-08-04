Выбираем правильное место под солнцем. Или 5 весомых причин приобрести квартиру в ЖК «Солнечный»

ЖК "Солнечный": удобно, когда все рядом, в микрорайоне есть садик и школа, магазины, медицинские учреждения.

1. А строит кто?

Ищем опытного и надежного застройщика с хорошей репутацией, чтобы потом не пожалеть о покупке.

Заходим на сайт витэсс.рф, знакомимся с историей застройщика. ЖК «Солнечный» возводит ООО «Компания «ВИТЭСС», стаж более 10-ти лет, работает в регионе с 2010 года, отличается ответственным подходом и выполнением обязательств. Смотрим на возведенные объекты: 14-этажный дом на ул. Н. Руднева, 9-этажный дом на ул. Литейная, два 16-этажных дома на ул. Генерала Маргелова… Все сданы вовремя либо с опережением срока, четко выполняются обязательства перед участниками долевого строительства, качество объектов на высоте.

А вот и актуальные новости об интересующем нас жилом комплексе. Надежность и грамотный подход застройщика отметил 6 июля этого года губернатор Алексей Дюмин в ходе инспекции хода работ по строительству III очереди ЖК «Солнечный». Напомним, комплекс состоит из шести 17-этажных домов. I и II очереди (дома №1,2,3,4) сданы, сдача III очереди (дом №5 на 112 квартир и дом №6 на 119 квартир) намечена на IV квартал этого года.

2. Комфорт вокруг

Нам удобно, когда все рядом, когда в микрорайоне есть садик и школа, магазины, медицинские учреждения. Когда есть удобные развязки и можно без проблем выехать на природу, а поблизости много общественного транспорта… Здорово, если рядом будет парк, где можно подышать свежим воздухом и бегать по утрам.

ЖК «Солнечный» - пример такой грамотной комплексной застройки. В микрорайоне построен детский сад «Солнышко» на 75 мест. На территории комплекса есть детские и спортивные площадки, введена в эксплуатацию котельная мощностью 6,3 МВт.

ЖК «Солнечный» расположен на пересечении ул. Макаренко и Седова, недалеко от Площади Победы и пр. Ленина. Рядом огромный зеленый массив – ЦПКиО им. Белоусова. Виды с верхних этажей просто потрясающие, до самого горизонта!

Из города выехать удобно, много транспорта (остановки: автобус № 11, 12, 38, 40, троллейбус № 4, 5, маршрутки № 15, 50, 54, 58), рядом школы № 34, 19, 13, гимназия для начальных классов, магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры.

Приезжайте всей семьей в ЖК «Солнечный» и почувствуете сразу: это именно то, что вы искали.

3. Удачная планировка

Расположение комнат в квартире, шумоизоляция и этаж имеют значение. Важно, куда выходят окна и будет ли в квартире светло. Окна, выходящие на солнечную сторону с видом на парк, сразу добавляют квартире 100 баллов.

Все это учтено при строительстве ЖК «Солнечный»: вам понравятся современные удобные планировки квартир комфорт-класса! Квартиры здесь солнечные и светлые, комплекс полностью оправдывает свое название!

4. Цена-качество

Цена вопроса - головная боль для любого, кто решил купить недвижимость. Не спешите, взвесьте все «за» и «против», устройте семейный совет, посетите ряд объектов. Жилье в «Солнечном» можно купить по адекватной, не завышенной цене, а если говорить про баланс «цена-качество», то с большим перевесом в сторону качества! Можно приобрести квартиру в ипотеку с господдержкой от 5,7% годовых через ПАО "Банк ВТБ". А если у вас есть дети, то при покупке можно воспользоваться материнским капиталом.

ЖК "Солнечный" - действительно, солнечное и уютное место для жизни!

5. Своими глазами

Помните, чем ближе срок ввода дома в эксплуатацию, тем скорее исполнится ваша мечта! Здорово, когда ваш дом почти построен, на него можно посмотреть не на проекте, а в реальности!

Приезжайте всей семьей в ЖК «Солнечный» и почувствуете сразу: это именно то, что вы искали. Уровень готовности домов III очереди на сегодня - более 75%. Полезно почитать и отзывы людей, которые уже живут здесь. Вот один из них:

- Это солнечное и уютное место! Яркие детские площадки, свой детсад «Солнышко»! Мы приобрели не просто квартиру, а новую, комфортную среду обитания!

Ну что же, остается только присоединиться к позитивной атмосфере этого места! Удачной вам покупки, жалеть о которой точно не придется.

ООО «Компания «ВИТЭСС»:

Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415, тел.: (4872) 77-00-55, 25-06-03, 8 (919) 085-32-33.

Актуальная информация по наличию квартир в ЖК «Солнечный» на витэсс.рф

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