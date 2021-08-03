АО СЗ «Внешстрой»: более 25 лет честной работы

30 июля губернатор Алексей Дюмин посетил строящийся детский сад на Красноармейском проспекте в Туле.

- Николай Петрович! Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником! Расскажите про главные на сегодняшний день ваши объекты.

- Назову сначала социальные объекты, которые мы строим в Туле и регионе не ради получения прибыли. Наше предприятие всегда было и будет социально ориентированным. И вот почему: когда ты помогаешь решать важные в человеческом плане задачи, участвуешь в таких важных программах, как переселение из ветхого жилья и многих других, все остальные строящиеся объекты получают дополнительный импульс для реализации. Земля круглая, а добро всегда возвращается!

Вопрос обеспечения людей комфортным жильем решается в нашем регионе с опережением графика, в этом большая заслуга губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Мы рады, что ежегодно вносим вклад в это благое дело.

В 2021 году «Внешстрой» завершает работу по программе переселения из аварийного жилья в Кимовске, а в 2022-м - в Богородицке. Здесь мы получили в аренду два земельных участка для строительства, сегодня уже активно работаем на строительной площадке. В рамках участия в нацпроекте «Демография» мы строим детский сад на 120 мест в Туле, на Красноармейском проспекте. Строительство началось в июне прошлого года и по плану должно быть завершено в ноябре этого года. Работы идут с опережением графика, строительная готовность сада составляет 82%.

Строительная готовность детского сада на Красноармейском пр., 16 составляет 82%, он будет сдан в установленные сроки.

- «Внешстрой» ведет работу и по обеспечению жителей региона инженерной инфраструктурой.

- Это важное направление. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский, заменили старые трубы на современные полиэтиленовые, которые прослужат до 100 лет и решат проблему аварийности в Пролетарском и части Центрального округа Тулы.

К осени этого года мы завершим строительство канализационного коллектора протяженностью 7,5 км от Красных ворот до ул. Гончарова. Дадим дополнительную возможность канализования пос. Горелки и Октябрьский за счет строительства второго участка канализационного коллектора длиной 1,8 км.

- Николай Петрович, как обстоят дела в ЖК «Красные ворота»?

- Строительство идет согласно намеченным срокам. Наш коллектив строит Тулу давно, более 25 лет, строит на совесть, с любовью к профессии. Покупатели построенного нами жилья могут быть уверены в правильном выборе. Мы еще никого не обманули.

Дома «Внешстроя» – это удачные планировочные решения, комфортные и уютные квартиры. Мы строим из проверенных, эффективных материалов, чтобы не просто сдать дом, а построить его на века, чтобы о нас жители вспоминали с благодарностью, а не наоборот!

В рамках участия в нацпроекте «Демография» АО СЗ "Внешстрой" строит детский сад на 120 мест в Туле.

- Так работать можно только с коллективом, где уверен в каждом отдельном человеке!

- А по-другому никак! Решать задачи, которые сегодня решает «Внешстрой», под силу только слаженной и ответственной команде. Люди трудятся с высокой степенью ответственности за результат. Я уверен в своем коллективе и горжусь им!

- Поздравляем всю команду «Внешстроя» с профессиональным праздником! Пусть все, что задумано, построится!

АО СЗ «Внешстрой»: Тула, ул. Демидовская плотина, дом 27, тел. (4872) 40-58-62.

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