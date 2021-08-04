Микрорайон «Левобережный»: 10 лет активного строительства

Продажи квартир в домах №83 и 84 начнутся уже осенью этого года. Не пропустите!

Застройщиком выступил крупный московский девелопер - Группа компаний «Ин-Групп». Сегодня строительство «Левобережного» вышло на финишную прямую: из 54 домов переменной этажности сданы 50 (это более 3 500 квартир). В микрорайоне есть детские сады, школа, фитнес-клуб, бассейн, предусмотрены спортивные и детские площадки, уютные дворовые территории, просторные парковочные пространства… Жителям микрорайона не надо ездить на другой конец города, чтобы купить продукты, отвезти детей в детсад, поплавать в бассейне и т. д. - все, что нужно, рядом.

Это сейчас… А как все начиналось тогда, 10 лет назад? Чтобы взять на себя обязательства по такому глобальному для Тулы строительству, нужно было иметь серьезный запас «экономической» прочности, уверенность в своих силах минимум на десятилетие вперед, да и просто смелость!

- Это интересный, совершенно новый опыт для Тулы, - говорит один из учредителей и акционеров, генеральный директор Группы компаний «Ин-Групп» Александр Велигодский. - Когда в 2011 году мы начали строить «Левобережный», то с одного края микрорайона другого края не было видно. Я тогда слабо представлял, как расстроится эта громадная территория, но взяться за такое дело очень хотел. Скажу больше: тогда мало кто верил, что можно сделать таких размеров квартальную застройку. До этого в Туле мы построили ЖК «Оружейная слобода», первый опыт комплексного освоения территории, но там не те масштабы. Прошло 10 лет, мы активно достраиваем несколько оставшихся домов. После чего перейдем к возведению изюминки микрорайона: это будет концептуальное угловое здание в виде стрелки, ведущей к центру города.

Место, где хочется жить!

Сказать, что «Левобережный» пришелся тулякам по вкусу, значит, не сказать ничего! Большая часть квартир раскупается сразу после открытия очередного этапа продаж, минимальные остатки находят покупателей в течение ближайшего времени. При этом желающих жить в «Левобережном» меньше не становится… Туляки знают: в ГК «Ин-Групп» не принято нарушать взятые обязательства ни по срокам строительства, ни по качеству возводимого жилья. Это называется репутация застройщика - один из главных факторов при покупке жилья. Сейчас в планах «Ин-Групп» совместно с администрацией города начать обустройство набережной рядом с микрорайоном. Зона отдыха с беговыми и прогулочными дорожками, беседками, начнется от Левобережного и протянется вдоль «Суворовского» и далее за МК «Времена года».

Полностью завершить строительство «Левобережного» застройщик планирует через 2-2,5 года.

Но самое интересное может начаться после того, как «Ин-Групп» достроит свой второй объект - микрорайон «1 Юго-Восточный»! Именно тогда можно будет говорить о строительстве новой развязки на ул. Рязанской, которая соединит «Левобережный» непосредственно с центром города через ул. Розы Люксембург. В результате транспортная доступность позволит оказаться в историческом центре Тулы также быстро, как с проспекта Ленина.

Для удобства клиентов прямо в самом микрорайоне «Левобережный», на улице Аркадия Шипунова, дом 2 работает офис продаж.

Второе поколение покупателей

Может ли быть такое в принципе? Оказывается, может! Если речь идет о таком большом и протяженном во времени проекте, как «Левобережный».

- Когда в 2011 году мы начинали строить «Левобережный», к нам приходили разные покупатели, в том числе много семей с детьми в возрасте 10-12 лет, - продолжает Александр Владимирович. - А теперь эти дети, за десять лет ставшие взрослыми, сами приобретают у нас квартиры! Таких примеров немало, и их легко объяснить: здесь им было комфортно жить с родителями, теперь они хотят жить самостоятельно, но рядышком с ними, чтобы не потерять комфорт и свои детские воспоминания! Получается, что мы охватываем уже второе поколение наших первых покупателей. Это важная веха говорит о доверии, о том, что мы работали не зря! Для строителей это самая большая награда!

А что на десерт?

Чем же побалует туляков «Левобережный» на завершающей стадии своего строительства? Уже этой осенью стартуют продажи квартир в домах №83 и 84. Это две 22-этажные башни по 220 квартир в каждой. Обе высотки находятся в хорошей степени готовности - более чем на 40%. Посмотреть на них можно, просто приехав в микрорайон или зайдя на сайт ingrupptula.ru.

Тут вы увидите разнообразие планировок и уж точно найдете именно вашу квартиру, о которой давно мечтали.

Площадь 1-комнатных квартир начинается от 38,2 кв. м (без учета площади балкона), 2-комнатных – от 45,6 кв. м, 3-комнатных - от 80 кв. м. Есть уже и цены, но пока только предварительные: 1-комнатные квартиры - от 2 895 000 рублей, 2-комнатные, в том числе любимые многими «евродвушки» - от 3 307 500 рублей, 3-комнатные – от 4 728 000 рублей. Согласитесь, для жилья уровня комфорт, а именно на таком специализируется ГК «ИН-Групп», это крайне заманчиво.

Кстати, в микрорайоне своя котельная, каждая квартира оборудуется индивидуальным учетом тепла. Работает это так: теплоноситель от котельной поступает в дом. В доме через ниши в общих коридорах проходят два стояка системы отопления. От них в каждую квартиру через счетчик проходят в полу трубы-лучи к радиаторам. На каждом радиаторе есть терморегулятор. Жители могут уменьшать или увеличивать теплоотдачу в каждой комнате индивидуально. В итоге всем членам семьи будет комфортно!

Микрорайон "Левобережный" - пример грамотной комплексной застройки территорий.

Прямо сейчас

Чтобы написать о всех преимуществах микрорайона «Левобережном», одной страницы точно не хватит. Поэтому мы пока остановимся и дадим информацию тем, кто не хочет откладывать покупку недвижимости на осень.

Если купить жилье в этом микрорайоне вы хотите в самое ближайшее время, то советуем обратить внимание на оставшуюся часть квартир в рядом расположенных 22-этажных домах №78 и 79. В первом из них осталось 4 квартиры, во втором – 5. Площади квартир в доме №78 варьируются от 66 до 83 кв. м (шикарная трешка!), цена начинается от 4 300 000 рублей. В доме №79 площади квартир от 45 до 83 кв. м, а цены начинаются от 3 600 000 рублей. Кстати, для удобства клиентов прямо в самом микрорайоне «Левобережный», на улице Аркадия Шипунова, дом 2 работает офис продаж. Заходите и выбирайте квартиру вместе с опытным менеджером компании.

В заключении хочется поздравить коллектив ГК «Ин-Групп» с наступающим профессиональным праздником - Днем строителя и пожелать компании дальнейших успехов в реализации всех намеченных планов! А их у нее немало, мы точно знаем!

Подробную информацию о квартирах в микрорайоне «Левобережный» можно посмотреть на ingrupptula.ru

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