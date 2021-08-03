Коронавирус в Тульской области: по данным на 3 августа за минувшие сутки выздоровели 62 человека Фото: Алексей ФОКИН

На фоне небольшого суточного снижения выздоровлений, в целом можно отметить тенденцию к росту в целом этого показателя в последние несколько дней. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41287 человек.

Наряду с этим за минувшие сутки зарегистрировано 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тут, напротив, постепенное снижение показателя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 47817 случаев заболевания.

Также подтвержден летальный исход 9 пациентов. Накануне было ровно столько же. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2471 человек.