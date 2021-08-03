Центр поддержки экспорта Тульской области и Тульское отделение ПАО Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева и управляющий Тульским отделением №8604 ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.

Правительство Тульской области активно содействует в развитии и расширении географии присутствия тульских производителей, предоставляя им широкий набор инструментов поддержки.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам продвижения внешнеэкономической деятельности подписали руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева и управляющий Тульским отделением №8604 ПАО Сбербанк Сергей Ющенко. Стороны выразили готовность сотрудничать по вопросам популяризации и развитии экспортной деятельности в Тульской области, создании совместных проектов и инициатив по развитию несырьевого экспорта в рамках информационного взаимодействия.

Благодаря этому соглашению начинающие экспортеры и те, кто уже работает на зарубежных рынках, смогут бесплатно и оперативно получить консультационные услуги по внешнеэкономической деятельности на различных этапах работы.

- Реализация совместного проекта откроет дополнительные возможности оказания комплексной поддержки тульских производителей по выходу на мировые рынки и создаст условия для роста объема экспорта Тульской области, который составил 1,4 млрд долларов США по итогам первого полугодия, - отметил Вячеслав Романов, министр промышленности и торговли Тульской области.

- Подписание соглашения с Центром поддержки экспорта имеет стратегическое значение для развития экспорта в регионе. Мы готовы делиться широким опытом внешнеэкономической деятельности, экспертизой, наработанными компетенциями, оказывать Центру всестороннюю информационную поддержку, - прокомментировал Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк.