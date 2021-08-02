Оплатить парковку можно без комиссии через приложение ГОСПАРКОВКИ

Способ оплаты почасовой парковки и парковочных абонементов без комиссии через эквайринг Сбербанка доступен с 23 июля 2021 года.

Оплату можно осуществить с помощью технологии SberPay быстро и удобно, без утомительного внесения информации о данных банковской карты.

При нажатии кнопки SberPay приложение маршрутизирует клиента в личный кабинет Сбербанк Онлайн, где клиент выбирает карту для списания и подтверждает операцию.

Платежный сервис от Сбера стал вторым (после оплаты через сотового оператора, когда производится списание с баланса сотового телефона) способом оплаты парковок без комиссии.

- Оплата парковочного пространства становится более выгодной, удобной и быстрой с использованием приложения ГОСПАРКОВКИ и сервиса SberPay. Оплачивайте городскую парковку и абонементы без комиссии, - прокомментировал Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк.