Коронавирус в Тульской области: по данным на 2 августа за минувшую неделю выздоровели 420 человек Фото: Алексей ФОКИН

С 27 июля по 2 августа 420 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 41235 человек.

Наряду с этим за минувшую неделю зарегистрировано более, чем в два раза заразившихся - 984 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. Случаев COVID-19 не зарегистрировано в Воловском и Куркинском районах. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 47682 случая заболевания.

Также подтвержден летальный исход 60 пациентов в возрасте от 35 до 90 лет. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области за время пандемии – 2462 человека.