Тульское отделение Сбербанка и ГУ МЧС России по Тульской области подписали дорожную карту по реализации совместных проектов

Подписание состоялось при участии Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергея Ющенко и начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексея Павлова.

Подписание состоялось 28 июля при участии Управляющего Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергея Ющенко и начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексея Павлова.

Напомним, в сентябре 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого были определены направления совместной работы Сбербанка и МЧС региона. Разработка дорожной карты на 2021 год стала одним из этапов реализации соглашения. Так, в текущем году запланированы совместные благотворительные акции, лекции и семинары по финансовой грамотности для сотрудников МЧС, продолжатся мероприятия цикла «Научись спасать жизнь» для сотрудников Сбербанка и т.д. Один из семинаров данного цикла - «Первая помощь – это эффективно, просто и безопасно» - уже состоялся в текущем году.

В рамках взаимодействия определен перечень мероприятий, которые будут реализованы в 2021 году.

- ГУ МЧС России по Тульской области – наш давний и надежный партнер. Совместная работа с МЧС выходит за рамки стандартного взаимодействия. Мы реализуем совместные проекты, повышаем уровень финансовой грамотности команды МЧС региона – и, в свою очередь, получаем уникальную возможность научиться спасать жизни, приобрести знания, умения и навыки в области противопожарной безопасности. Это очень важно для каждого из нас, - прокомментировал Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк.

- Мы благодарим Тульское отделение Сбербанка за возможность получения актуальных и современных знаний о финансовых инструментах и сервисах, их грамотном применении, а также о развитии лидерских и управленческих компетенциях нашей команды. В свою очередь, мы с готовностью делимся нашим наработанным опытом с командой Сбербанка, - подчеркнул Алексей Павлов, Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области.