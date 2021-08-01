8 смертей от последствий коронавируса за сутки подтвердили в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 1 августа, 11:20, за прошедшие сутки в Тульской области зарегистрировано 138 заболевших коронавирусом жителей региона, что на три меньше, чем вчера. Всего с начала пандемии в Тульской области выявили 47 546 заболевших.

А вот число умерших за сутки все еще не снижается - 8 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего с марта прошлого года из-за этой болезни умерли 2 453 человека.

Справиться с болезнью смогли за сутки 60 жителей региона. А за все время этот показатель составляет 41 171 человек.