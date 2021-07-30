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Происшествия30 июля 2021 13:20

Прокуратура организовала проверку по поводу пожара в тульском «Гостином дворе»

30 июля в центре Тулы в ТЦ «Гостиный двор» произошел пожар
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура организовала проверку по поводу пожара в тульском «Гостином дворе»

Прокуратура организовала проверку по поводу пожара в тульском «Гостином дворе»

Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что возгорание произошло сегодня утром между 10 и 11 часами. Из здания было эвакуировано 135 человек. Само возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из бутиков. Ликвидировать пожар удалось с помощью огнетушителя. Пострадало потолочное перекрытие.

Прокуратурой Центрального района Тулы организована проверка ТЦ «Гостиный двор» на исполнение противопожарного законодательства. По результатам проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов, при наличии оснований приняты меры реагирования.

Кстати, из-за пожара в «Гостином дворе» временно не работает пункт вакцинации. Туляки, которым сегодня необходимо получить второй компонент вакцины, могут обратиться в пункт вакцинации в Городском концертном зале по адресу ул. Советская, 2.

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