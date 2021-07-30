Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» в игре с казанским «Рубином» Фото: материалы пресс-служб

За «Арсенал» на поле выйдут: Герус, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Шешуков, Бехрамов, Бурмистров, Стеклов, Шевченко, Форбс. На скамейке запасных: Левашов, Ершов, Калешин, Айдов, Столяренко, Власов, Горбанец, Смирнов, Рыжков, Горбатенко, Мухаметшин, Аппаев.

Кстати, «Рубин» будет гостить в оружейной столице спустя два с половиной месяца после памятной игры, которой в Туле закрывался сезон-2020/21. При этом футбольные аналитики отмечают, что казанская команда - соперник более чем серьезный. С Леонидом Слуцким в прошедшем чемпионате России красно-зеленые остановились в трех очках от бронзы.