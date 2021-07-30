135 человек эвакуированы с пожара в тульском «Гостином дворе» Фото: материалы пресс-служб

30 июля около десяти утра произошел пожар в ТЦ в самом центре Тулы — сработала автоматическая пожарная сигнализация.

На место происшествия выехали восемь пожарных расчетов и автолестница. Из здания торгового центра была спешно проведена эвакуация. Как оказалось, причиной ЧП послужило короткое замыкание в одном из бутиков, которое удалось ликвидировать с помощью огнетушителя.

Пострадавших нет. В торговой точке выгорела часть потолка.