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Происшествия30 июля 2021 11:32

135 человек эвакуированы с пожара в тульском «Гостином дворе»

Пожар начался в одном из бутиков
Игорь КОПЫТОВ
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135 человек эвакуированы с пожара в тульском «Гостином дворе»

135 человек эвакуированы с пожара в тульском «Гостином дворе»

Фото: материалы пресс-служб

30 июля около десяти утра произошел пожар в ТЦ в самом центре Тулы — сработала автоматическая пожарная сигнализация.

На место происшествия выехали восемь пожарных расчетов и автолестница. Из здания торгового центра была спешно проведена эвакуация. Как оказалось, причиной ЧП послужило короткое замыкание в одном из бутиков, которое удалось ликвидировать с помощью огнетушителя.

Пострадавших нет. В торговой точке выгорела часть потолка.

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