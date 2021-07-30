Николай Воробьев: Наша задача - развивать поисковое движение в регионе

Николай Воробьев осмотрел найденные поисковиками фронтовые реликвии.

Учебно-поисковый лагерь «Искатель» в эти жаркие дни ведет свою работу на границе Чернского и Арсеньевского районов. В экспедиции принимают участие более 100 юнармейцев и поисковиков от 14 до 35 лет из разных отрядов нашего региона.

Главная задача – обнаружение непогребенных останков советских воинов, павших на Тульской земле в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Центра допризывной подготовки граждан к военной службе, правительства Тульской области и регионального отделения партии «Единая Россия».

Учебно-поисковый лагерь «Искатель» посетили депутат Госдумы Николай Петрунин и председатель Тульской областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Здесь, на границе Тульской и Орловской областей, в период с осени 1941-го до лета 1943 года, в кровопролитных боях с фашистами погибли и пропали без вести более 15 тысяч советских солдат и офицеров. Эхо той страшной войны напоминает о себе и в наши дни: в деревне Большие Голубочки участники лагеря проводят эксгумацию бойцов Красной Армии, и уже найдены останки 11 советских солдат. В ходе раскопок множество фронтовых реликвий: каски, фрагменты корпусов снарядов, гранат и винтовок, щит пулемета Максим, оптическая труба разведчика, бритвенные принадлежности – за каждым из исторических экспонатов, поднятых из земли тульскими следопытами, чья-то судьба…

Молебен в честь памяти погибших воинов.

Значимую работу лагеря «Искатель» отметил руководитель поисковой экспедиции Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский:

- Мы плодотворно сотрудничает с тульскими поисковыми объединениями уже семь лет, занимаясь организацией больших профильных лагерей по всей России. Туляки – настоящие профессионалы, и на своей земле они в очередной раз доказали это. Кто-то говорит, что молодежь нынче не та – но это не так. То, что мы в молодежь сами заложим, то в ней и будет. Вчера видел, как участница экспедиции плакала на том месте, где обнаружили останки бойцов. Ее спросили: «Почему плачешь?» Она ответила: «Теперь я поняла, что такое война – и это страшно». Современных детей важно правильно направлять.

Помимо поисковых мероприятий, участники форума изучают элементы военной подготовки: оттачивают строевой шаг, учатся обращению с огнестрельным оружием, изучают меры оказания первой помощи и соблюдение различных норм безопасности, узнают, как пользоваться альпинистским снаряжением. Все эти умения могут пригодиться во время переправы в сложных условиях или при подъеме техники.

В экспедиции принимают участие более 100 юнармейцев и поисковиков от 14 до 35 лет из разных отрядов нашего региона.

«Настоящие поисковики»

- Приятно видеть тут столько заинтересованных в этом деле юношей и девушек, - говорит Николай Воробьев. - Каждый год в регионе совершенствуется работа поискового движения. Ребята сами проявляют инициативу, и этот лагерь - лучший тому пример. Третий раз организация получила Президентский грант, в этом году его реализация проходит особенно масштабно. Цель лагеря - помимо проведения поисковой вахты, заниматься обучением ребят. Оно включает в себя много всего: краеведение, обучение основам поиска. Ведь поиск - это не просто взять лопату и пойти копать в лес или в поле: надо много всего знать, в том числе, как правильно обращаться с предметами, которые находишь в земле, как поступать с останками.

Работа не ограничивается двумя неделями вахты, а продолжается целый год. Это изучение архивов, поиск родственников бойцов, общение с местными жителями. Всему этому обучают в лагере. Также здесь дают основы выживания, показывают, как оказать первую медицинскую помощь, как жить в едином коллективе, как решать общие задачи. Это важно для формирования личности, поэтому подобных патриотических лагерей должно быть больше.

- Государство существует, пока оно сохраняет свою историю, свои традиции, свою идентичность. Сохранение памяти поколений – долг каждого. Считаю, что нашей области нужны больше таких лагерей. Тут ребята учатся и развиваются, видят своими глазами, какой ценой стране досталась победа в Великой Отечественной войне, какие мы понесли потери, в каких условиях жили военнослужащие. Я уверен, что после лагеря ребята вернутся домой совсем другими людьми, они иначе будут смотреть на жизнь, - подчеркнул Николай Петрунин.

Встреча завершилась возложением цветов к подножью памятника воинам Красной Армии, погибших на месте слияния рек Зуши и Оки.

В этот день на территории «Искателя» состоялась общественная дискуссия по обсуждению проблем по организации профильных палаточных лагерей. Николай Воробьев выступил с предложением после окончания работы лагеря собрать рабочее совещание с участием представителей органов власти для обсуждения существующих проблем.

– Хотел бы сказать спасибо ребятам-участникам лагеря за их работу и инициативу. Мы видим здесь большое количество увлеченных подростков и молодых людей. В дальнейшем будем продолжать организацию таких лагерей, помогать их участникам: наша задача дать возможность развиваться этому движению, - резюмировал Николай Воробьев.

Встреча депутатов с поисковиками завершилась возложением цветов к подножью памятника памяти воинов Красной Армии, погибших на месте слияния рек Зуши и Оки в 1941-1943 годах.