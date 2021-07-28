Пловец из Тульской области Иван Гирев стал серебряным призером Олимпийских игр

28 июля мужская сборная России по плаванию заняла второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В составе четверки вместе с Мартином Малютиным, Евгением Рыловым и Михаилом Довгалюком был и тульский пловец Иван Гирев.

Спортсмены получили серебро, показав время 7 минут 1,81 секунды. Первое место, как и на предыдущем этапе, заняли британцы.

Напомним на данный момент в активе российской сборной - 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. В общем зачете команда находится на четвертом месте.