Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт28 июля 2021 14:40

Пловец из Тульской области Иван Гирев стал серебряным призером Олимпийских игр

Российская четверка принесла нашей стране 19-ю награду на соревнованиях в Токио
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пловец из Тульской области Иван Гирев стал серебряным призером Олимпийских игр

Пловец из Тульской области Иван Гирев стал серебряным призером Олимпийских игр

28 июля мужская сборная России по плаванию заняла второе место в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В составе четверки вместе с Мартином Малютиным, Евгением Рыловым и Михаилом Довгалюком был и тульский пловец Иван Гирев.

Спортсмены получили серебро, показав время 7 минут 1,81 секунды. Первое место, как и на предыдущем этапе, заняли британцы.

Напомним на данный момент в активе российской сборной - 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали. В общем зачете команда находится на четвертом месте.

Интересное