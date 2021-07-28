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Общество28 июля 2021 13:56

Депутаты одобрили внесение изменений в Генеральный план

Решение принято в ходе 25-го очередного заседания Тульской городской Думы, которое состоялось 28 июля
Источник:kp.ru
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Городские депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула.

Городские депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в Генеральный план МО город Тула.

Депутаты Тульской городской Думы поддержали проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула с учетом заключений о результатах публичных слушаний, которые прошли в мае и июне 2021 года.

– Актуализация главного градостроительного документа города предполагает отображение планируемых для размещения объектов местного значения, относящихся к транспортной инфраструктуре, и исключение из карт мест размещения объектов местного значения, не предусмотренных программами развития областного центра. Вносимые корректировки также касаются изменения функционального зонирования в целях развития жилищного строительства, отдыха и туризма, торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов принятый документ.

Изменения затронут 14 населенных пунктов.

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