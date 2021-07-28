Ольга Слюсарева: Работа депутатов в округах во время летнего перерыва будет продолжена

Глава города Тулы Ольга Слюсарева подвела итоги весенне-летней сессии.

С 29 июля по 31 августа в работе представительного органа местного самоуправления объявлен летний перерыв.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева подвела итоги:

– Сегодня Тульская городская Дума завершила весенне-летнюю сессию. За минувший период состоялось 7 заседаний, принято около 160 решений. Депутатами был рассмотрен большой блок социальных и экономических вопросов. Традиционно вносились изменения в Устав муниципального образования город Тула, градостроительные документы. Одним из важных направлений в нашей деятельности по-прежнему остается принятие и утверждение бюджета муниципального образования. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, удается сохранять социальную направленность бюджета. Около 60 % расходов приходится на финансирование социальной сферы.

Одним из важных направлений нашей работы в этом году стала реализация муниципального проекта «Наш город». На сегодняшний день контракты заключены более чем по 200 объектам. Всего планируется выполнить работы почти по 300 заявкам. Депутаты совместно с жителями и сотрудниками администрации активно ведут мониторинг работ и участвуют в приемке выполненных объектов.

Мэр Тулы подчеркнула, что летний перерыв объявлен только в заседаниях Тульской городской Думы:

– Работа депутатов в округах, приемы граждан будут продолжены в прежнем режиме. Убеждена, для депутата лето – это хорошая возможность использовать свободное от заседаний время для активной деятельности в округе.

Ольга Слюсарева поблагодарила коллег за работу и определила направление дальнейшей деятельности:

– Благодарю коллег-депутатов, администрацию города Тулы за совместную плодотворную работу в период весенней сессии. Две недели назад Губернатор представил Программу развития региона до 2026 года. Для нас она станет важным документом для принятия решений на уровне муниципалитета. Тула задает тон всем муниципальным образованиям региона. Потому мы активно подключимся к реализации обозначенных задач.