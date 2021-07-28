Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: жители села Панино получили ответ от властей Тульской области

Село Панино Киреевского района Тульской области. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Некоторое время назад мы писали о ситуации, сложившейся в селе Панино Киреевского района Тульской области. Для местных жителей, несмотря на то, что на дворе давно уже стоит XXI век, большинство благ цивилизации до сих пор недоступны. И это не блага из разряда роскоши, а самые элементарные вещи, необходимые даже не для комфортной жизни, а элементарного выживания в сельской глубинке. Особенно остро проблемы встают в холодное время года. Именно поэтому назначенный по весне в местный Свято-Никольский храм настоятелем отец Сергий пытается хоть как-то улучшить уровень жизни в Панино. Но пока что его усилия разбиваются об административные преграды.

«Пробный камень»

Первым шагом было коллективное обращение селян к главе района, по результатам которого состоялась личная встреча священника с самим Игорем Цховребовым и главой администрации муниципального образования «Бородинское» Евгением Зятниным. Главная проблема Панино — вода. Ее попросту нет. Ни доступной скважины, ни системы водопровода. Хотя в былые годы, когда село процветало, все это присутствовало. За водой жители вынуждены, кто ездить, а кто и пешком ходить до родника, расположенного практически в шести километрах. А зимой пользоваться и подавно преимущественно талой.

В ходе беседы все же выяснилось, что в селе есть действующая скважина и водонапорная башня. Но она несколько лет назад оказалась на территории одного из частных домовладений, за забором, сам водопровод был обрезан. И все административно-юридические проволочки по возвращению скважины в госсобственность вполне законно займут, в лучшем случае, примерно полтора года. А разработка проекта водопроводной сети так и вовсе дело сомнительное.

Второй темой стала транспортная доступность села — когда-то, в советские времена сюда ходил автобус. Он и сейчас нужен, особенно по осени, когда начнется учебный год. И чиновники пообещали провести переговоры с перевозчиком, чтобы хотя бы часть ежедневно проезжающих по трассе неподалеку маршруток делали крюк в 4 километра (заезд до Панино от основной трассы).

Обсуждалась и тема обустройства внтурисельской дороги – сейчас Панино как бы «разрезано» пополам оврагом ниже плотины, который весной и осенью становится просто неодолимым препятствием, превращаясь в болото. Единственный выход в данном случае – ответствовали чиновники - только участие в программе «Народный бюджет». Даже если проводить всего лишь частичное ощебенение – это большие деньги. Пока можно попробовать успеть подать заявку на 2022 год, но смогут ли жители села поучаствовать в софинансировании?

Та самая водонапорная башня. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Про воду ответил транспортный министр

Следующее обращение было адресовано уже областным властям.

Откровенно говоря, не совсем понятно, почему на все заданные вопросы из разных сфер ответил именно министр по транспорту и дорожному хозяйству Тульской области А.А. Яковлев, но суть не в этом.

Суть в том, что официальный ответ ровным счетом ничего не прояснил, а тем более не подарил надежду на разрешение ситуации. Так, в частности по вопросу организации водоснабжения в письме говорится следующее: «По вопросу организации системы водоснабжения в с. Панино администрация муниципального образования Киреевский район сообщает... В селе Панино прописано 42 человека, из них постоянно проживают 20 чел. Водоснабжение осуществляется из общественной скважины с водоподъемом и индивидуальных артезианских скважин, находящихся на территории частных домовладений. Собственником общественной скважины... ранее являлось шахтоуправление». Далее следует уже известная информация о переводе в госсобственность — то есть старая песня на новый мотив, которая нисколько не дает надежды хоть как-то ускорить появления воды в селе.

А про восстановление водопроводной сети областные власти, согласно письму, так и вовсе предлагают даже не пытаться воспользоваться программой «Читая вода», которая действует в регионе (на такую возможность намекал на встрече Цховребов), а приводят пример коммерческого предложения. Согласно ему стоимость проекта сети с получением госэкспертизы составляет не менее 4,5 миллионов рублей. При этом фраза «источник финансирования работ не определен» совершенно очевидно воспринимается как сами местные жители. С учетом, что их 42 человека — а по факту в два раза меньше — вряд ли селяне потянут строительство водопровода.

От этого указателя на ответвлении автодороги до самого Панино около 2,5 км. Фото: Игорь КОПЫТОВ

О двух исконных русских бедах

Ответ по профилю, то есть по возможносму обеспечению села Панино общественным транспортом, так и вовсе не несет ничего нового — назван перевозчик ООО «Прометей-ТВ», номера маршрутов, работающие о регулируемым тарифам - №112 «Липки - Тула» и № 118 «Киреевск — Бородино», да расписание их движения по трассе вдали от населенного пункта.

Что должна дать эта информация? Ведь суть обращения была в возможности организовать заезд в село хотя бы части автобусов — в часы пик по рабочим дням, да хотя бы на время проведения службы в Свято-Никольском храме. В общем, резюмируем: эту тему официальный ответ не закрыл.

Равно как и минимальная польза от письма по вопросу организации подъездной дороги к медпункту. Согласно ему, сама дорога к селу Панино «имеет асфальтовое покрытие, его ремонт был произведен Киреевским ДРСУ в июле 2016 года. В настоящее время... находится в удовлетворительном состоянии. На территории населенного пункта проходит дорога местного значения, протяженностью 2,5 км. Дорога имеет грунтовое покрытие. Часть... в 2019 году была повреждена в ходе работ по газификации населенного пункта. В 202 году поврежденные участки дороги были засыпаны щебнем за счет средств подрядной организации... Подъезд к медпункту с грунтовым покрытием находится в удовлетворительном проезжем состоянии». Так и хочется к последнему предложению дописать: пока на дворе засуха, и не начались осенние дожди.

Связь будет

Единственной проблемой, которая, согласно письму, решается достаточно легко и быстро — это устойчивая связь, как голосовая, так и Интернет. Обычную связь обеспечивают два таксофона, расположенные в Панино, причем, звонить с них можно бесплатно. Мобильную связь как бы, получается, обеспечивают любые операторы региона, но из-за специфики местности и расположения ближайшей вышки в 3,5 километрах от села, в разных его частях прием неустойчивый.

Помочь в решении задачи может установка усилителя сигнала. И этот вариант рассматривался на совещании с отцом Сергием в районной администрации. Единственным местом расположения коллективного ретранслятора может быть самое высокое здание в Панино — здание храма. Со стороны настоятеля согласие было. Осталось провести переговоры с операторами связи.

Настоятель Свято-Никольского храма о. Сергий. Фото: Игорь КОПЫТОВ

От первого лица

- Вообще-то обращение от жителей села было адресовано губернатору, - комментирует ответ на письмо отец Сергий. - И была надежда на то, что он войдет в положение жителей села. Но получили, увы, формальный ответ одного из профильных министерств, который надежды на помощь со стороны властей не подарил.

Что ж, пока попробуем решить что-то своими силами. Безусловно, многомиллионное участие в «Нарбюджете» пожилые селяне не потянут. Мне удалось сейчас договориться с одной из фирм — немного щебенки на самых «больных» местах дороги нам подсыпят. По итогам устных переговоров с одним из мобильных операторов, они тоже пообещали попробовать решить проблему связи.