На фото - орудие убийства Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области узловчанин зарезал своего приятеля. Трагедия случилась на почве пьяной ссоры.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 9 марта 2021 года 48-летний ранее судимый мужчина выпивал со своим 35-летним знакомым в квартире на улице 14 Декабря в Узловой. Между приятелями в пьяном угаре возник конфликт. После взаимных словесных оскорблений обвиняемый схватил нож и ударил им два раза в грудь оппонента.

От полученных ранений мужчина умер на месте. Его приятель пытался скрыться, но вскоре его задержала полиция.

Суд приговорил жителя Узловой к 10 годам колонии особого режима.