Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 9:56

В Болохове погибла семья: техник не проверил дымветканалы

По халатности работников управляющей компании угарным газом задохнулись три человека
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)

Тульские следователи завершили расследование смерти трех людей из-за халатности работников управляющей компании. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным следствия, подозреваемая 51-летняя женщина, будучи техником по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в управляющей компании, не проводила осмотр в одной из квартир в Болохове. Также она не проконтролировала график профилактических осмотров, но составила ложные акты о выполнении данных работ. В результате газовщики не выявили повреждений дымового вентиляционного канала в квартире, от чего в комнаты стал поступать угарный газ.

По халатности работников управляющей компании в ночь с 16 на 17 марта 2021 года живущие в квартире супруги и 64-летняя женщина скончались от отравления окисью углерода.

КриминалИнтересное