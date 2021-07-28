В Болохове погибла семья: техник не проверил дымветканалы

Тульские следователи завершили расследование смерти трех людей из-за халатности работников управляющей компании. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным следствия, подозреваемая 51-летняя женщина, будучи техником по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в управляющей компании, не проводила осмотр в одной из квартир в Болохове. Также она не проконтролировала график профилактических осмотров, но составила ложные акты о выполнении данных работ. В результате газовщики не выявили повреждений дымового вентиляционного канала в квартире, от чего в комнаты стал поступать угарный газ.

По халатности работников управляющей компании в ночь с 16 на 17 марта 2021 года живущие в квартире супруги и 64-летняя женщина скончались от отравления окисью углерода.