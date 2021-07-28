Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове женщина зарезала избившего ее сожителя. Теперь женщину будут судить за убийство.

По предварительным данным следствия, 4 июня 2021 года 33-летний мужчина, будучи пьян, начал оскорблять свою 33-летнюю сожительницу, а потом и вовсе избил ее. В ответ женщина схватила кухонный нож и ударила нападавшего в грудь. Мужчина умер на месте от острой кровопотери.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.