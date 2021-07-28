СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ потребовала отменить ЕГЭ

Туляки поддержали инициативу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Фото: материалы пресс-служб

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов выступил с предложением отменить систему ЕГЭ. По его мнению, такой вид экзамена недостаточно объективен для проверки знаний. Об этом политик написал в социальной сети.

- Сейчас школьная программа – это одно, подготовка к ЕГЭ с платными репетиторами – совершенно другое, а вступительные экзамены – третье. Учащиеся выпускных классов должны сами решать – сдавать ЕГЭ или традиционные экзамены, – написал Сергей Миронов на своей странице в Facebook.

ЕГЭ, считают в «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ», опасен для неокрепшей психики подростков. Справороссы уточняют, что по данным Единой межведомственной информационной системы около 20% детских самоубийств приходится на период проведения и подготовки к ЕГЭ.

Так, 27 февраля 2019 года школьница из Владивостока нанесла себе увечья. Девушку обнаружила ее подруга, которая вызвала скорую. Приехавшим на вызов медикам все-таки удалось вовремя оказать помощь пострадавшей. Позднее школьница рассказала полицейским, что совершила такой поступок из-за страха не сдать экзамен.

Годом ранее девушка из Тамбовской области свела счеты с жизнью после ЕГЭ по математике. Ее учительница часто говорила, что она точно провалит столь важный экзамен. В день трагедии школьница рассказала маме о своих переживаниях. Та отреагировала с пониманием. Однако через несколько часов тело молодой девушки нашли на заднем дворе ее дома.

- К сожалению, власти не понимают, что психика морально неокрепших школьников не выдерживает столь высокой нагрузки. Поэтому молодые люди впадают в депрессию или пытаются свести счеты с жизнью, – считает член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков. – Надо прекратить этот кошмар. Система ЕГЭ несовершенна во всех отношениях.

Кроме того, Александр Бычков напомнил, что и туляки поддержали инициативу «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» об отмене ЕГЭ. Недавний опрос партии показал, что 71% жителей региона настаивают на возвращении к традиционной форме проверки знаний. Всего в опросе оппозиционной партии поучаствовали более 1700 человек.

Отметим, справороссы неоднократно вносили на рассмотрение Госдумы законопроекты об отмене ЕГЭ. Все предложенные инициативы были отвергнуты думским большинством.