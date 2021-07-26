В Щекинском районе нашли тело 25-летней девушки

Фото: с места преступления Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе 25 июля около села Мясоедово нашли тело девушки. 25-летняя местная жительница умерла насильственной смертью: на шее трупа обнаружились множественные раны.

По предварительным данным следствия, накануне девушка отдыхала в одном из кафе в Щекине со своим 30-летним знакомым. Предположительно, он и убил свою приятельницу, а после попытался скрыться. Однако сделать этого мужчине не удалось: его задержала транспортная полиция Екатеринбурга в аэропорту по прилету рейса из Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый арестован и находится под следствием. Выясняются мотивы, по которым он мог убить девушку.