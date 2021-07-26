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Здоровье26 июля 2021 12:33

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 26 июля 2021 года: за неделю скончались 55 человек

При этом количество заболевших превысило тысячу человек
Елена Иргиз
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Также за прошедшую неделю поправиться от болезни удалось 416 жителям Тульской области

Также за прошедшую неделю поправиться от болезни удалось 416 жителям Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба, в Тульской области с 20 по 26 июля коронавирусом заболели 1030 человек. Из них 144 - за последние сутки. Не было фактов заражения COVID-19 только в Куркинском районе и рабочем поселке Новогуровский. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 46 698 случаев.

Также за прошедшую неделю поправиться от болезни удалось 416 тулякам и жителям дугих городов и поселков региона. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 40 815.

Кроме этого, за указанный период 55 пациентов возрастом от 43 лет до 91 года скончались от осложнений, вызванных инфекцией. У большинства из них были хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2402 человека.

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